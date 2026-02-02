В 2010 году именитый наставник совмещал работу в Металлисте и национальной команде, однако подал в отставку из сборной, не проработав и семи месяцев. Он рассказал в интервью Украинскому футболу о причинах такого решения.

Что сказал Маркевич об уходе из сборной Украины?

Специалист вспомнил, как появилась информация о договорном матче между харьковским клубом и Карпатами (4:0), когда он возглавил "сине-желтых". Маркевич назвал того, кто это все запустил и почему так произошло.

Все это было с подачи Суркиса, а исполнителем был Петр Дыминский. Суркис сказал "Фас" – и все. Прошло уже два года или больше, как они это вспомнили. Меня тогда назначили тренером сборной, и это все читалось. Ведь он не хотел, а на моем назначении в сборную настоял Коломойский,

– сказал Маркевич.

Специалист вспомнил, что тогда происходило за кулисами. Это заставило его выбирать между национальной командой и клубом.

"Даже представляя меня, Суркис сделал будто отметку: правда, нам поступила информация от Петра Дыминского, надо разбираться. Тогда уже началась война между Ярославским и Суркисом: игра в Добромиле, задержка в воздухе нашего рейса на матч с Динамо, неадекватное судейство. А я – тренер сборной. И нужно было выбирать. Поэтому ушел из сборной", – объяснил Маркевич.

К слову. Маркевич – первый и единственный наставник сборной Украины, который не потерпел ни одного поражения с "сине-желтыми". Под его руководством наша национальная команда разгромила Литву (4:0), победила Румынию (3:2) и Норвегию (1:0), а также сыграла вничью с Нидерландами со счетом 1:1 (данные Transfermarkt).

Отметим, что Маркевича тогда сменил Юрий Калитвинцев, который проработал в статусе исполняющего обязанности до апреля 2011 года. После чего на постоянной основе команду возглавил Олег Блохин.

