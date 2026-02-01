Теперь же украинец нашел себе новую команду. Как сообщает официальный сайт Аякса, Зинченко официально стал игроком нидерландского клуба из Амстердама.

Аякс подписал контракт с украинцем до конца текущего сезона. Александр перешел не в аренду, как сообщал ранее Фабрицио Романо, а на правах полноценного трансфера. В новой команде игрок будет выступать под 47-ым номером.

Зинченко обошелся нидерландцам в 1,5 миллиона евро. Контракт игрока с Арсеналом должен был завершиться летом 2026 года, но тренер "канониров" Микель Артета уже не видел Александра в своей команде.

Как Аякс выступает в Эредиге?

Сейчас клуб из Амстердама занимает четвертое место в Эредиге. Клуб борется с Фейеноордом и Неймегеном за второе место, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. При этом из текущего розыгрыша ЛЧ амстердамцы уже вылетели.

Напомним, что украинец уже имел опыт выступления в чемпионате Нидерландов. В сезоне 2016 – 2017 Манчестер Сити отправил Зинченко в аренду в ПСВ на один год.

В составе главного конкурента Аякса Александр отыграл 17 матчей, оформив 4 ассиста. К слову, сейчас ПСВ уверенно лидирует в Эредивизи, опережая ближайшего преследователя аж на 17 баллов.

