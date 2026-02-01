Теперь же украинец нашел себе новую команду. Как сообщает официальный сайт Аякса, Зинченко официально стал игроком нидерландского клуба из Амстердама.
По теме Как две победы в Лиге чемпионов: сколько Зинченко будет зарабатывать в Аяксе
Где продолжит карьеру Зинченко?
Аякс подписал контракт с украинцем до конца текущего сезона. Александр перешел не в аренду, как сообщал ранее Фабрицио Романо, а на правах полноценного трансфера. В новой команде игрок будет выступать под 47-ым номером.
Зинченко обошелся нидерландцам в 1,5 миллиона евро. Контракт игрока с Арсеналом должен был завершиться летом 2026 года, но тренер "канониров" Микель Артета уже не видел Александра в своей команде.
Как Аякс выступает в Эредиге?
Сейчас клуб из Амстердама занимает четвертое место в Эредиге. Клуб борется с Фейеноордом и Неймегеном за второе место, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. При этом из текущего розыгрыша ЛЧ амстердамцы уже вылетели.
Напомним, что украинец уже имел опыт выступления в чемпионате Нидерландов. В сезоне 2016 – 2017 Манчестер Сити отправил Зинченко в аренду в ПСВ на один год.
В составе главного конкурента Аякса Александр отыграл 17 матчей, оформив 4 ассиста. К слову, сейчас ПСВ уверенно лидирует в Эредивизи, опережая ближайшего преследователя аж на 17 баллов.
Почему Зинченко не заиграл в Ноттингем Форест?
- Александр стал игроком "лесников" летом 2025 года на правах аренды. Сам клуб в этом сезоне накрыла нестабильность, ведь командой уже успели поруководить три тренера.
- Вместо Нуну Эшпириту Санту в сентябре пришел Ангелос Постекоглу. Австралиец доверял Зинченко, но сам продержался в клубе лишь чуть больше месяца.
- Ему на замену в октябре назначили Шона Дайча. Англичанин уже не видел Александра игроком основы, ведь украинец не подходил его стилю игры. Зинченко отыграл лишь 10 матчей за клуб.
- Ранее Александр играл за Уфу, ПСВ, Манчестер Сити, Арсенал и Ноттингем Форест. Также украинец имеет в своем активе 75 матчей, оформив 12 голов.