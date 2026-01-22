В Арсенале один из лидеров сборной Украины получал около 7,2 миллиона евро в год. Однако на новом месте придется довольствоваться меньшей суммой, пишет инсайдер Jose De La Verde в X.

Сколько будет зарабатывать Зинченко в Аяксе?

Автор сайта Ajax Financials, на котором можно найти немало информации о финансовых операциях амстердамского клуба, прозрачно намекнул, что ему известны детали контракта Зинченко.

После победы Аякса в Лиге чемпионов над Вильярреалом Де ла Верде написал, что клуб только что заработал "половину годовой зарплаты Зинченко".

Поскольку призовые от УЕФА за победу в основном раунде Лиги чемпионов составляют 2,5 миллиона евро, нетрудно посчитать, что Александр будет получать 5 миллионов евро в год. Это более чем на 2 миллиона меньше, чем платил ему Арсенал.

Что известно о трансфере Александра Зинченко?