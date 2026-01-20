Зинченко начал работу с новым агентом: что известно о переходе игрока сборной Украины в Аякс

В ближайшее время Зинченко может вернуться в чемпионат Нидерландов. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виктора Вацко, трансфер украинца находится на завершающей стадии.

По теме Тренер Зинченко подтвердил, что не рассчитывает на игрока сборной Украины

Почему Зинченко может перейти в Аякс?

Игрок должен стать новичком Аякса в ближайшее время, о чем ранее информировал инсайдер Фабрицио Романо. По данным журналиста, сделка уже готова на 99%, а Зинченко отправился в Нидерланды для подписания контракта.

Журналист отмечает, что Александр начал сотрудничество с одним из лучших агентов в мире футбола Жорже Мендешем. Именно благодаря португальцу у Зинченко и возник вариант с переходом в Аякс.

Амстердамцы возьмут украинца в аренду до конца сезона, ведь нуждаются в усилении левого фланга защиты. В конце концов летом Зинченко станет свободным агентом и задачей Мендеша будет поиск нового клуба для футболиста.

Какие результаты у Аякса?

Амстердамцы сейчас переживают непростые времена, поскольку клуб уже три года не выигрывал чемпионство. Сейчас Аякс идет третьим в чемпионате с отставанием от лидера ПСВ в 18 баллов.

Главной задачей клуба станет борьба за второе место с Фейеноордом, ведь это даст право напрямую попасть в Лигу чемпионов. Сейчас роттердамцы имеют два балла преимущества.

Кроме этого, клуб близок к невыходу в плей-офф Лиги чемпионов. За два тура до финиша Аякс занимает лишь 34 место в турнирной таблице ЛЧ и отстает от проходной зоны на 4 очка.