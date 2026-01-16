29-летний левый защитник попал в шорт-лист именитого клуба. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Soccerplayer.

Кто планирует подписать Зинченко?

Ноттингем Форест намерен разорвать арендное соглашение с Зинченко. В таком случае украинский футболист вернется в Арсенал, который не собирается оставлять левого защитника в команде.

"Канониры" также не будут препятствовать переходу украинца в другой клуб. Таким образом 29-летний фулбек может оказаться в Турции, где на него претендует местный гранд – Галатасарай.

Также ранее стало известно, что на Зинченко нацелили глаз одразк три клуба из Англии. По информации портала Football Insider, лидером сборной Украины заинтересовался – Эвертон, Вест Хэм, а также Бернли.

Что известно о карьере Зинченко в Англии?