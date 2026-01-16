29-летний левый защитник попал в шорт-лист именитого клуба. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Soccerplayer.
Кто планирует подписать Зинченко?
Ноттингем Форест намерен разорвать арендное соглашение с Зинченко. В таком случае украинский футболист вернется в Арсенал, который не собирается оставлять левого защитника в команде.
"Канониры" также не будут препятствовать переходу украинца в другой клуб. Таким образом 29-летний фулбек может оказаться в Турции, где на него претендует местный гранд – Галатасарай.
Также ранее стало известно, что на Зинченко нацелили глаз одразк три клуба из Англии. По информации портала Football Insider, лидером сборной Украины заинтересовался – Эвертон, Вест Хэм, а также Бернли.
Что известно о карьере Зинченко в Англии?
Зинченко в 2016 году перешел из Уфы в Манчестер Сити, откуда сразу уехал в аренду в нидерландский ПСВ. В 2017 году он дебютировал за основу "горожан", став важным игроком для команды.
Однако в 2022 году Александр присоединился к Арсеналу. "Канониры" заплатили за футболиста сборной Украины – 35 миллионов евро.
Летом 2025 года лондонцы пытались продать украинского футболиста, но в итоге смогли лишь отдать в аренду в Ноттингем Форест. Соглашение рассчитано на сезон 2025 – 2026.
В составе "лесников" Зинченко не смог адаптироваться, ведь почти сразу получил травму икроножной мышцы. Всего в новой команде он сыграл всего 10 матчей.
Недавно Шон Дайч высказался относительно футболиста сборной Украины. Главный тренер Ноттингема подтвердил, что не рассчитывает на Зинченко.