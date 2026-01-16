29-річний лівий захисник потрапив у шорт-лист іменитого клубу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Soccerplayer.

Хто планує підписати Зінченка?

Ноттінгем Форест має наміри розірвати орендну угоду із Зінченком. У такому разі український футболіст повернеться до Арсенала, який не збирається залишати лівого захисника у команді.

"Каноніри" також не перешкоджатимуть переходу українця в інший клуб. Таким чином 29-річний фулбек може опинитися в Туреччині, де на нього претендує місцевий гранд – Галатасарай.

Також раніше стало відомо, що на Зінченка націлили око одразк три клуби з Англії. За інформацією порталу Football Insider, лідер збірної України зацікавив – Евертон, Вест Хем, а також Бернлі.

Що відомо про кар'єру Зінченка в Англії?