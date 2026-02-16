Футболіст зазнав важкої травми вже у першому матчі в основі за Аякс. За інформацією офіційного сайту амстердамського клубу, Зінченко вибув з гри до кінця поточного сезону.
Як травмувався Зінченко?
Захисник отримав серйозне пошкодження коліна у матчі проти Фортуна Сіттард – це сталося вже через кілька хвилин після початку гри. Зінченка одразу замінили, а обстеження підтвердило: потрібна операція і тривале відновлення.
За даними The Sun, відновлення триватиме приблизно 6-7 місяців, тому сезон-2025/26 для українця завершено.
Особливо болісно, що це був домашній дебют за Аякс – фактично вся його нова сторінка кар’єри обірвалася за лічені хвилини.
Удар по збірній України і майбутньому гравця
Перехід до нідерландського клубу мав допомогти Зінченку набрати форму перед міжнародними матчами, але тепер він пропустить і поєдинки плей-оф кваліфікації ЧС.
Футболіст приєднався до амстердамців у лютому 2026 року після виступів за Арсенал та короткої оренди, однак через травму його майбутнє у клубі опинилося під питанням.
Для 29-річного українця це один із найважчих моментів у кар'єрі – він втрачає шанс закріпитися у новій команді і може залишитися без великого турніру зі збірною.
Травматичність Зінченка
- Травми переслідували Зінченка ще під час англійського етапу кар'єри. Футболісту довелося пропускати значні відрізки як у складі Арсеналу, так і у Ноттінгемі.
- Через травми Олександр пропустив левову частку осінніх матчів збірної, зігравши лише у невдалих поєдинках з Францією (0:2) та Азербайджаном (1:1).
- Контракт Зінченка з Аяксом розрахований до кінця нинішнього сезону.