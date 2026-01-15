Казалось, в Ноттингем Форест Зинченко имеет возможность перезагрузить себя в пределах элиты английского футбола. Однако в команде ему все активнее указывают на дверь, пишет 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

Что тренер Ноттингем Форест сказал о Зинченко?

Коуч "лесников" Шон Дайч на пресс-конференции фактически признал, что будущего в составе его команды у украинца нет.

Мы поговорили с игроком, четко дали ему понять его ситуацию. Он осознает это, поэтому увидим, что будет дальше. Мы с ним откровенны. Он настоящий профессионал. Был таким и, я убежден, будет таким и в дальнейшем,

– сказал о Зинченко Дайч.

Какое будущее Зинченко в европейском футболе?

The Sun утверждает, что Ноттингем очевидно был бы готов досрочно вернуть украинца из аренды в Арсенал – но соглашение между клубами не предусматривало такого развития событий. Контракт Александра с "канонирами" действует до лета этого года.

Теоретически Зинченко мог бы подыскать себе другой клуб АПЛ: правилами лиги запрещено играть за три команды в течение одного сезона, но за Арсенал футболист так и не провел ни одной игры.

Не исключен также вариант с переходом в другой чемпионат.

Как Зинченко играл в этом сезоне?