Футбольный мир также не стал исключением. В соцсети Threads распространяются шутки о том, что украинский футболист сборной Украины и нидерландского Аякса Александр Зинченко имеет сходство с кандидатом в премьер-министры Венгрии Петером Мадьяром. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.
Какая реакция на сходство Зинченко с Мадьяром?
В Венгрии состоялись парламентские выборы, где главная борьба шла между партией власти "Фидес" Виктора Орбана и оппозиционной проевропейской "Тисой" Петра Мадьяра.
По предварительным данным, оппозиция получила большинство в парламенте, сообщает Reuters.
После этого в соцсетях распространился мем, в котором украинского футболиста Зинченко сравнивают с венгерским политиком Мадяром из-за похожей внешности.
В шутливой форме пользователи писали, что Зинченко якобы не играет из-за "важных дел" в Венгрии, совмещает карьеру футболиста с политикой, а его жена "становится первой леди".
Как сравнивают Зинченко и Мадьяра / Фото скриншот Threads
Кто ранее делал заявление относительно выборов в Венгрии?
- В Венгрии состоялись парламентские выборы, основная конкуренция на которых была между "Фидес" Виктора Орбана и оппозиционной партией "Тиса".
На фоне избирательной кампании резонанс вызвало заявление в инстаграме президента футбольного клуба Ференцварош Габора Кубатова. Он публично поддержал действующую власть и призвал не голосовать за оппозицию, аргументируя это рисками якобы перенаправления государственных средств в Украину.