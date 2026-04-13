Футбольний світ також не став винятком. У соцмережі Threads поширюються жарти про те, що український футболіст збірної України та нідерландського Аякса Олександр Зінченко має схожість із кандидатом у прем'єр-міністри Угорщини Петером Мадяром. Детальніше про це розповість 24 Канал.

Яка реакція на схожість Зінченка з Мадяром?

В Угорщині відбулися парламентські вибори, де головна боротьба точилася між партією влади "Фідес" Віктора Орбана та опозиційною проєвропейською "Тисою" Петра Мадяра.

За попередніми даними, опозиція здобула більшість у парламенті, повідомляє Reuters.

Після цього в соцмережах поширився мем, у якому українського футболіста Зінченка порівнюють з угорським політиком Мадяром через схожу зовнішність.

У жартівливій формі користувачі писали, що Зінченко нібито не грає через "важливі справи" в Угорщині, поєднує кар'єру футболіста з політикою, а його дружина "стає першою леді".

Як порівнюють Зінченка та Мадяра / Фото скриншот Threads

