Заявление президента Ференцвароша Габора Кубатова, который ранее работал с Сергеем Ребровым, не осталось без внимания. Функционер обнародовал публикацию в поддержку бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и партии Fidesz – KDNP.
Что сказал Кубатов о выборах в Венгрии?
В своей заметке он призвал поддержать действующую власть и не голосовать за оппозицию, заявив: "Голосуй, если ты тоже не хочешь, чтобы твои деньги партия "Тиса" направляла в Украину!".
Эта публикация быстро вызвала широкий резонанс, поскольку вопрос помощи Украине остается чувствительным в европейском политическом контексте.
Что известно о выборах в Венгрии?
12 апреля 2026 года в Венгрии прошли парламентские выборы, которые эксперты называли одними из самых значительных за последние годы.
Основная конкуренция шла между правящей партией "Фидес" под руководством уже бывшего премьер-министра Виктора Орбана, который находился у власти с 2010 года, и оппозиционной проевропейской силой "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.
По предварительным данным подсчета голосов, оппозиция получила большинство в парламенте, а политическая система страны вошла в фазу изменений, которые могут повлиять на курс Венгрии в ЕС и ее отношения с Украиной, сообщает Reuters.