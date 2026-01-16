В последнее время появлялись обнадеживающие новости, что он скоро может снова вернуться к своему любимому делу и даже принять участие уже в матчах сезона-2025/2026. Однако такого оптимизма не разделяют в издании Goal, информирует 24 Канал.

Какие перспективы Мудрика в Челси?

Они считают, что украинский вингер еще не скоро выйдет на поле. Более того, вероятно, Михаил больше даже не сыграет за Челси.

Несмотря на некоторые позитивные сигналы, реальность такова, что Мудрик, вероятно, провел свой последний официальный матч за Челси. Если Футбольная ассоциация Англии официально дисквалифицирует его, то клуб может пойти путем расторжения контракта, как это произошло с Полем Погба в Ювентусе,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что Челси уже фактически готовится к жизни без украинского футболиста. Об этом свидетельствуют подписания вингеров Джейми Гиттенса и Алехандро Гарначо, а также юного Эштевау Вильяна, который завершил предварительно согласованный трансфер.

"Даже номер на форме Мудрика уже передали другому игроку – Коул Палмер получил "десятку", которую ранее носил украинский игрок. Все это свидетельствует, что время Мудрика в Челси подходит к концу, независимо от решения Футбольной ассоциации Англии в его деле", – резюмировали журналисты.

К слову. Недавно Михаил праздновал свой 25-й день рождения. Фанаты Челси после этого события заметили, что он мог потерять связь с одноклубниками из-за одной неприятной детали.

Что известно о карьере Мудрика в Челси?