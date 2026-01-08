Лондонское Челси официально поздравило Михаила Мудрика с 25-летием. Зато это отдельно не сделал ни один игрок "аристократов", информирует 24 Канал со ссылкой на THE CHELSEA FORUM.

К теме Крутил роман с россиянкой и остался без прав: что известно о Мудрике, которого поймали на допинге

Поздравил ли кто-то из игроков Челси Мудрика?

В соцсети Х сообщили, что все футболисты Челси проигнорировали день рождения украинского вингера.

Ни один из игроков Челси не сделал публикацию или не поздравил Мудрика с днем рождения в инстаграм, Это странно,

– говорится в публикации.

Добавим, что в это праздничный день украинский футболист поделился новой публикацией в своем профиле в инстаграме, где было видно новую татуировку Михаила.

Рассчитывает ли новый тренер Челси на Мудрика?

В первый день нового 2026 года лондонский клуб объявил об увольнении Энцо Марески. Его преемником во главе "синих" стал 41-летний Лиам Росенйор.

По информации Goal.com, Мудрик должен вернуться в футбол уже в середине января нового года и даже имеет шанс остаться в Челси. Вроде бы новый главный тренер хочет развивать молодых игроков, поэтому может дать шанс проявить себя Михаилу.

Интересно, что в прессе сообщалось, что украинец может уйти в аренду во французский Страсбур или турецкий Бешикташ.

Какая статистика Мудрика в лондонском клубе?