Лондонское Челси официально поздравило Михаила Мудрика с 25-летием. Зато это отдельно не сделал ни один игрок "аристократов", информирует 24 Канал со ссылкой на THE CHELSEA FORUM.
К теме Крутил роман с россиянкой и остался без прав: что известно о Мудрике, которого поймали на допинге
Поздравил ли кто-то из игроков Челси Мудрика?
В соцсети Х сообщили, что все футболисты Челси проигнорировали день рождения украинского вингера.
Ни один из игроков Челси не сделал публикацию или не поздравил Мудрика с днем рождения в инстаграм, Это странно,
– говорится в публикации.
Добавим, что в это праздничный день украинский футболист поделился новой публикацией в своем профиле в инстаграме, где было видно новую татуировку Михаила.
Рассчитывает ли новый тренер Челси на Мудрика?
В первый день нового 2026 года лондонский клуб объявил об увольнении Энцо Марески. Его преемником во главе "синих" стал 41-летний Лиам Росенйор.
По информации Goal.com, Мудрик должен вернуться в футбол уже в середине января нового года и даже имеет шанс остаться в Челси. Вроде бы новый главный тренер хочет развивать молодых игроков, поэтому может дать шанс проявить себя Михаилу.
Интересно, что в прессе сообщалось, что украинец может уйти в аренду во французский Страсбур или турецкий Бешикташ.
Какая статистика Мудрика в лондонском клубе?
В январе 2023-го состоялся трансфер Мудрика из донецкого Шахтера в лондонское Челси.
Михаил заключил контракт до конца июня 2031 года.
С тех пор провел за "аристократов" 73 матча – 10 голов и 11 результативных передач.
Transfermarkt никак не оценивает стоимость украинского футболиста. Его последняя цена на портале была 18 миллионов евро.
Последний раз Мудрик попадал в заявку Челси на официальный поединок еще 1 декабря 2024 года, когда просидел всю игру АПЛ против Астон Виллы в запасе (3:0).
После чего стало известно, что Михаила подловили на допинге. Хотя сам игрок отрицает факт приема запрещенных веществ, что подтвердил полиграф.