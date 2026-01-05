5 января 2026 года игроку Челси и сборной Украины Михаилу Мудрику исполнилось 25 лет. Ради праздничного дня футболист впервые за долгое время опубликовал фотографию в социальных сетях, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Михаила Мудрика.
Как сейчас выглядит Мудрик?
Звездный украинец подготовил сюрприз для своих фанатов. На фото Мудрик находится в карстовой пещере вблизи подземного озера.
На плече футболиста болельщики заметили новые татуировки. Мудрик сделал себе цветные рисунки в стиле аниме.
Михаил не стал придумывать философские трактаты ко дню рождения, написав лаконично: "25".
Михаил Мудрик в новом стиле / фото из инстаграма футболиста
Отметим, что лондонский Челси тоже поздравил своего футболиста с днем рождения на официальной странице в сети Х.
Когда Мудрик может вернуться в футбол?
- Напомним, что отстранение Михаила Мудрика действует с декабря 2024 года. Впрочем, до сих пор продолжается рассмотрение дела игрока Челси по допинг-скандалу.
- Футболисту грозит четыре года дисквалификации. Однако различные инсайдеры анонсируют скорое возвращение Мудрика на футбольное поле. Вроде бы, 25-летний футболист получит "зеленый свет" на продолжение карьеры уже 17 января.
- В лондонском Челси продолжают рассчитывать на своего игрока, который обошелся клубу в 70 миллионов евро без бонусов. "Синие" рассматривают вариант аренды футболиста французскому Страсбуру, чтобы он скорее набрал форму.