5 січня 2026 року гравцю Челсі та збірної України Михайлу Мудрику виповнилося 25 років. Заради святкового дня футболіст вперше за тривалий час опублікував світлину в соціальних мережах, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Михайла Мудрика.

Як зараз виглядає Мудрик?

Зірковий українець підготував сюрприз для своїх фанатів. На фото Мудрик перебуває у карстовій печері поблизу підземного озера.

На плечі футболіста вболівальники помітили нові татуювання. Мудрик зробив собі кольорові малюнки у стилі аніме.

Михайло не став вигадувати філософські трактати до дня народження, написавши лаконічно: "25".

Михайло Мудрик у новому стилі / фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що лондонський Челсі теж привітав свого футболіста з днем народження на офіційній сторінці у мережі Х.

Коли Мудрик може повернутися у футбол?