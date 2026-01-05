5 січня 2026 року гравцю Челсі та збірної України Михайлу Мудрику виповнилося 25 років. Заради святкового дня футболіст вперше за тривалий час опублікував світлину в соціальних мережах, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Михайла Мудрика.
Як зараз виглядає Мудрик?
Зірковий українець підготував сюрприз для своїх фанатів. На фото Мудрик перебуває у карстовій печері поблизу підземного озера.
На плечі футболіста вболівальники помітили нові татуювання. Мудрик зробив собі кольорові малюнки у стилі аніме.
Михайло не став вигадувати філософські трактати до дня народження, написавши лаконічно: "25".
Михайло Мудрик у новому стилі / фото з інстаграму футболіста
Зазначимо, що лондонський Челсі теж привітав свого футболіста з днем народження на офіційній сторінці у мережі Х.
Коли Мудрик може повернутися у футбол?
- Нагадаємо, що відсторонення Михайла Мудрика діє з грудня 2024 року. Втім, досі триває розгляд справи гравця Челсі щодо допінг-скандалу.
- Футболісту загрожує чотири роки дискваліфікації. Однак різноманітні інсайдери анонсують швидке повернення Мудрика на футбольне поле. Начебто, 25-річний футболіст отримає "зелене світло" на продовження кар'єри вже 17 січня.
- У лондонському Челсі продовжують розраховувати на свого гравця, який обійшовся клубу у 70 мільйонів євро без бонусів. "Сині" розглядають варіант оренди футболіста французькому Страсбуру, щоб він скоріше набрав форму.