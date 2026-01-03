Гравець збірної України Михайло Мудрик незабаром може повернутися в розташування команди. Лондонський клуб очікує скорочення терміну дискваліфікації, повідомляє 24 Канал з посиланням на GiveMeSport.

Чому Челсі розраховує на Мудрика?

Керівництво "синіх" продовжує вірити у потенціал футболіста, за якого була заплачено 70 мільйонів євро не рахуючи бонусів. У клубі сподіваються, що Мудрик зможе відновити форму та скласти конкуренцію вінгерам основного складу – Гарначо та Педро Нету.

Наразі команда перебуває у значно кращому становищі, ніж три роки тому, коли українець тільки приєднався до Челсі. Тому Мудрик, який вже адаптувався до Англії, зможе проявити свої найкращі якості. Лондонці розраховують, що незабаром Михайлу дозволять приєднатися до команди.

Довідка. Михайло Мудрик став гравцем Челсі 15 січня 2023 року. Його контракт із "синім", за даними Transfermarkt, завершується 30 червня 2031 року. У складі лондонців українець зіграв 73 матчі, забив 10 голів та віддав 11 асистів. Разом з Челсі Мудрик став володарем Ліги конференцій 2024 – 2025.

Яка ситуація з дискваліфікацією Мудрика?