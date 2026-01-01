Хтось з наших чемпіонів обрав тихий вечір у родинному колі, а хтось здивував підписників оригінальними образами та несподіваними локаціями. 24 Канал підготував традиційну добірку, як українські спортсмени зустріли Новий рік.

Читайте також Найгучніші спортивні події 2025 року: абсолют Усика, феєрія ПСЖ та прощання Ломаченка

Як зустріла Новий рік родина Олександра Усика?

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрів Новий рік в Україні разом з дружиною та доньками Єлизаветою та маленькою Марією. Катерина опублікувала допис зі святкування у родинному домі.

У Новорічну ніч в Україні панувала морозна погода зі снігом. Проте Усики не злякалися низьких температур та вийшли на двір, щоб потішилися справжньою зимою.

Новий Рік – це не про ідеальні плани. Це про тепло, про людей поруч, про надію навіть після складного року!!! Нехай у Новому Році буде більше обіймів, щирих розмов, спокійних вечорів і моментів. Нехай мрії не лякають, а знаходять дорогу. Бажаю Миру, внутрішньої гармонії, любові та натхнення на 2026 рік,

– написала у своєму інстаграмі Катерина Усик.

Новорічну атмосферу свята у родинному колі передають світлини, які опублікувала дружина Усика.

Як Усики зустріли Новий рік / Фото з інстаграму Катерини Усик

Олександр Усик записав окремий ролик для своїх підписників, в якому привітав українців з Новим роком.

2026 – рік, у який ми заходимо разом. З вірою, з повагою до кожного, хто тримає країну на своїх плечах та з розумінням: наша сила – в нашій єдності. Пам'ятаймо, що поки ми поруч одне з одним – нас не зламати. Працюємо. Боремось. Вистоїмо. З Новим роком, дорогі українці. Слава Богу та Слава Україні!,

– сказав Усик.

Відео вітання Усика з Новим Роком

Як Дар'я Білодід привітала з Новим роком?

Призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар'я Білодід одягла на Новий рік розкішну рожеву сукню. Вона зустріла Новий рік біля ялинки у родинному колі, під якою були підготовлені подарунки.

Дякую 2025 року за все, це була цікава подорож! Вітаю всіх з прийдешнім Новим Роком! Нехай 2026 буде сповнений щастям, радістю любовʼю та позитивними емоціями!,

– привітала підписників Білодід.

Новорічний образ Дар'ї Білодід / фото з інстаграму спортсменки

Марина Бех-Романчук

Для української стрибунки у довжину Марини Бех Романчук 2026 рік повинен стати особливим, адже вона готується стати мамою. Усі її думки про майбутнє материнство. Легкоатлетка підготувала для фанів доволі відверту фотосесію.

Підсумок один. Дякую тобі 2025 за наше довгоочікуване чудо,

– написала Бех-Романук.

Новорічна фотосесія Марини Бех-Романчук / Фото з інстаграму легкоатлетки

Де зустріла Новий рік Даяна Ястремська?

Українська тенісистка Даяна Ястремська зі своїм хлопцем Давидом Аллахвердієвим, який займається ММА, поїхали на новорічні свята на тропічний острів Балі. Спортсменка в інстаграмі поділилася світлинами з відпочинку.

Даяна привітала з Новим роком підписників, а бойфренда з днем народження.

З Новим роком! Нехай 2026 рік принесе більше світла всередині, більше спокою навколо, і більше тепла в серці. Бережіть себе та тих, кого любите. І з днем ​​народження мій Давид,

– написала Ястремська.

Ястремська з Аллахвердієвим на Балі / Фото з інстаграму тенісистки

Новорічний образ Ярослави Магучіх

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх з чудовим настроєм зустріла Новий рік. Спортсменка вперше за останні кілька років розпочне легкоатлетичний сезон в Україні.

Красуня потішила своїх фанатів яскравими фото з новорічною атмосферою. У привітанні з Новим роком вона згадала захисників України, які боронять нашу державу від ворога.

Вітаю з прийдешнім Новим роком. Нехай у новому році буде більше тепла, тиші для себе й моментів, які хочеться берегти. Щоб поруч були люди, з якими спокійно і світло. Дякую нашим військовим за можливість зустрічати цей рік, за кожен новий ранок і за силу, якою ви нас тримаєте,

– написала Магучіх.

Привітання Ярослави Магучіх / фото з інстаграму чемпіонки

Як Михайло Мудрик привітав фанатів з Новим роком?

Зірковий футболіст Челсі та збірної України Михайло Мудрик знудьгувався за футболом через відсторонення. Він написав звернення до своїх прихильників, у якому висловив їм подяку за підтримку та сподівання на швидке повернення.

З Новим роком усіх моїх шанувальників. Я просто хотів вам подякувати за вашу підтримку. Я бачу всі ваші повідомлення і щиро ціную їх, тому, будь ласка, не здавайтеся, як я не здаюся. Не можу дочекатися зустрічі з вами найближчим часом,

– написав Мудрик.

Михайло Мудрик привітав шанувальників з Новим роком / Фото з інстаграму футболіста