Лондонське Челсі офіційно привітало Михайла Мудрика із 25-річчям. Натомість це окремо не зробив жоден гравець "аристократів", інформує 24 Канал із посиланням на THE CHELSEA FORUM.
До теми Крутив роман з росіянкою та залишився без прав: що відомо про Мудрика, якого спіймали на допінгу
Чи привітав хтось із гравців Челсі Мудрика?
У соцмережі Х повідомили, що усі футболісти Челсі проігнорували день народження українського вінгера.
Жоден з гравців Челсі не зробив публікацію чи не привітав Мудрика з днем народження в інстаграм, Це дивно,
– йдеться у публікації.
Додамо, що у це святковий день український футболіст поділився новою публікацією у своєму профілі в інстаграмі, де було видно нове татуювання Михайла.
Чи розраховує новий тренер Челсі на Мудрика?
У перший день нового 2026 року лондонський клуб оголосив про звільнення Енцо Марески. Його наступником на чолі "синіх" став 41-річний Ліам Росеньйор.
За інформацією Goal.com, Мудрик повинен повернутись до футболу вже у середині січня нового року та навіть має шанс залишитись у Челсі. Начебто новий головний тренер хоче розвивати молодих гравців, тому може дати шанс проявити себе Михайлу.
Цікаво, що у пресі повідомлялось, що українець може піти в оренду у французький Страсбур або турецький Бешикташ.
Яка статистика Мудрика у лондонському клубі?
У січні 2023-го відбувся трансфер Мудрика із донецького Шахтаря у лондонське Челсі.
Михайло уклав контракт до кінця червня 2031 року.
Відтоді провів за "аристократів" 73 матчі – 10 голів та 11 результативних передач.
Transfermarkt ніяк не оцінює вартість українського футболіста. Його остання ціна на порталі була 18 мільйонів євро.
Востаннє Мудрик потрапляв у заявку Челсі на офіційний поєдинок ще 1 грудня 2024 року, коли просидів усю гру АПЛ проти Астон Вілли у запасі (3:0).
Після чого стало відомо, що Михайла підловили на допінгу. Хоча сам гравець заперечує факт приймання заборонених речовин, що підтвердив поліграф.