Однако в кампании-2025/2026 столичный клуб побил ряд антирекордов, из-за чего получил немало критики от экспертов и фанатов. Своим мнением о выступлениях "бело-синих" в первой части сезона поделился бывший футболист киевлян Николай Морозюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Морозюк о выступлениях Динамо?

Он назвал причины неудачных результатов команды. Экс-капитан динамовцев отметил, что знает внутреннюю кухню, а картинка со стороны дает ему возможность делать свой личный анализ.

Николай считает, что на определенном этапе Александр Шовковский потерял связь с подопечными, а со стороны футболистов на поле не было жизни. В конце концов они не выдержали давления и команда посыпалась.

В Динамо всегда приходится действовать под давлением. И уже при первом же неудачном результате идет критика. В такие моменты на первый план должен выходить главный тренер, который не должен дать игрокам опуститься в психологическую яму. Но когда после первой, второй, третьей осечки команда начинала играть, то по лицам ребят видно, что они не верят в свои силы,

– заявил Морозюк

При этом бывший футболист Динамо считает, что в провальных результатах виноваты не только игроки. Он убежден, что у них есть нужный уровень, чтобы выступать лучше и исправить неприятную ситуацию во второй половине сезона.

"К подобным проблемам нужно подходить комплексно, а не обвинять только футболистов. У Динамо было много ярких побед и на это все равняются, но сегодня есть сегодня. Тем не менее, я не верю, что в Динамо критически слабые исполнители. При качественном подходе к работе все должно наладиться", – сказал Николай.

К слову. В осенней части кампании-2025/2026 киевляне проиграли четыре подряд матча в Украинской Премьер-лиге, установив клубный антирекорд. До того они ни разу не имели серии даже из трех фиаско в чемпионате.

Что известно о выступлениях Динамо в сезоне?