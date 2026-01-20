Зінченко почав роботу з новим агентом: що відомо про перехід гравця збірної України в Аякс

Найближчим часом Зінченко може повернутися в чемпіонат Нідерландів. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віктора Вацка, трансфер українця знаходиться на завершальній стадії.

До теми Тренер Зінченка підтвердив, що не розраховує на гравця збірної України

Чому Зінченко може перейти в Аякс?

Гравець має стати новачком Аякса найближчим часом, про що раніше інформував інсайдер Фабріціо Романо. За даними журналіста, угода вже готова на 99%, а Зінченко вирушив у Нідерланди для підписання контракту.

Журналіст зазначає, що Олександр почав співпрацю із одним з найкращих агентів у світі футболу Жорже Мендешем. Саме завдяки португальцю у Зінченка і виник варіант із переходом в Аякс.

Амстердамці візьмуть українця в оренду до кінця сезону, адже мають потребу в посиленні лівого флангу захисту. Зрештою влітку Зінченко стане вільним агентом і завданням Мендеша буде пошук нового клубу для футболіста.

Які результати у Аякса?

Амстердамці нині переживають непрості часи, оскільки клуб вже три роки не вигравав чемпіонство. Нині Аякс йде третім в чемпіонаті із відставанням від лідера ПСВ у 18 балів.

Головним завданням клубу стане боротьба за друге місце із Феєнордом, адже це дасть право напряму потрапити в Лігу чемпіонів. Наразі роттердамці мають два бали переваги.

Окрім цього, клуб близький до невиходу у плей-оф Ліги чемпіонів. За два тури до фінішу Аякс посідає лише 34 місце в турнірній таблиці ЛЧ та відстає від прохідної зони на 4 очки.