Тепер же Зінченко близький до дострокового розриву контракту із "лісниками". Тим не менш, вже зараз в АПЛ є три клуби, які зацікавлені у підписанні Олександра, повідомляє 24 Канал з посиланням на Football Insider.

Хто цікавиться трансфером Зінченка?

Днями тренер Ноттінгема Шон Дайч дав Зінченку зрозуміти, що не розраховує на нього. У свою чергу суперники Форест по боротьбі за виживання готові запросити футболіста.

Інтерес до 29-річного гравця виявляють Евертон, Вест Гем та Бернлі. Лондонці залишились без Маліка Діуфа, який відправився на Кубок Африки. За його відсутності "молотки" зрозуміли необхідність у посиленні захисту.

У свою чергу Евертон поки не може домовитися із іншим українцем Віталієм Миколенком щодо продовження контракту. "Іриски" наразі шукають нового лівого захисника.

Що ж стосується Бернлі, то тренер команди в принципі не задоволений якістю гри в захисті та хоче посилювати цю ланку. "Кларетові" сподіваються на контакти їх гравця Кайла Вокера із Зінченком.

Раніше англієць грав із українцем в Манчестер Сіті та здружився із ним. До слова, влітку Олександр має стати вільним агентом, адже його контракт із Арсеналом завершиться.

Як Зінченко грає за Ноттінгем Форест?