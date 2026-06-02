Трабзонспор уже став одним із головних центрів українського футболу за кордоном. У новому сезоні в команді може зібратися ціла група гравців збірної України, адже турецький клуб активно працює над новими трансферами, передає 24 Канал.

Що відомо про інтерес Трабзонспора до Зінченка?

За інформацією takagazete, Трабзонспор розглядає можливість підписання півзахисника збірної України Олександра Зінченка. Керівництво клубу вважає універсальність футболіста однією з його головних переваг і бачить у ньому серйозне підсилення перед стартом нового сезону.

Українець майже не грав минулого сезону через травму, через що в ЗМІ регулярно з'являються чутки про можливу зміну клубної прописки. Саме тому інтерес турецького гранда до гравця не виглядає випадковим.

Маліновський майже на 100% стане гравцем турецького клубу

Натомість ситуація з Русланом Маліновським виглядає значно конкретнішою. Турецькі та українські джерела вже неодноразово повідомляли, що перехід хавбека практично узгоджений, а президент Трабзонспора Ертугрул Доган навіть заявляв про завершення трансферу.

Контракт півзахисника збірної України з генуезцями спливає 30 червня цього року. Після цього українець має прибути до Туреччини для офіційного оформлення угоди. Контракт буде розрахований на три роки.

У сезоні-2025/26 Маліновський провів 34 матчі за Дженоа, забив шість голів і віддав три результативні передачі.

Українська діаспора в Трабзоні може зрости

У минулому сезоні кольори Трабзонспора захищали двоє українців – Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Однак останній, ймовірно, покине турецький клуб у це літнє міжсезоння і стане гравцем афінського АЕКа. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше повідомляли про інтерес Трабзонспора до ще одного гравця збірної України – Віктора Циганкова. Відтак, клуб ризикує перетворитися на справжній осередок українського футболу в турецькій Суперлізі. Якщо переговори щодо Зінченка завершаться успішно, клуб отримає одразу кількох лідерів збірної України у своєму складі.