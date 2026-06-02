Трабзонспор уже стал одним из главных центров украинского футбола за рубежом. В новом сезоне в команде может собраться целая группа игроков сборной Украины, ведь турецкий клуб активно работает над новыми трансферами, передает 24 Канал.

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Что известно об интересе Трабзонспора к Зинченко?

По информации takagazete, Трабзонспор рассматривает возможность подписания полузащитника сборной Украины Александра Зинченко. Руководство клуба считает универсальность футболиста одним из его главных преимуществ и видит в нем серьезное усиление перед стартом нового сезона.

Украинец почти не играл в прошлом сезоне из-за травмы, из-за чего в СМИ регулярно появляются слухи о возможной смене клубной прописки. Именно поэтому интерес турецкого гранда к игроку не выглядит случайным.

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Малиновский почти на 100% станет игроком турецкого клуба

Зато ситуация с Русланом Малиновским выглядит значительно конкретнее. Турецкие и украинские источники уже неоднократно сообщали, что переход хавбека практически согласован, а президент Трабзонспора Эртугрул Доган даже заявлял о завершении трансфера.

Контракт полузащитника сборной Украины с генуэзцами истекает 30 июня этого года. После этого украинец должен прибыть в Турцию для официального оформления соглашения. Контракт будет рассчитан на три года.

В сезоне-2025/26 Малиновский провел 34 матча за Дженоа, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Украинская диаспора в Трабзоне может вырасти

В прошлом сезоне цвета Трабзонспора защищали двое украинцев – Арсений Батагов и Александр Зубков. Однако последний, вероятно, покинет турецкий клуб в это летнее межсезонье и станет игроком афинского АЕКа. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщали об интересе Трабзонспора к еще одному игроку сборной Украины – Виктору Цыганкову. Следовательно, клуб рискует превратиться в настоящий центр украинского футбола в турецкой Суперлиге. Если переговоры по Зинченко завершатся успешно, клуб получит сразу нескольких лидеров сборной Украины в своем составе.