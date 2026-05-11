Даниэле Де Росси поговорил с итальянскими журналистами о завершении клубного сезона 2025/26. В разговоре для Tuttomercatoweb наставник "грифонов" не забыл и о Руслане Малиновском.
Как это связано с будущим украинца?
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии сказал, что собирается задействовать Руслана Малиновского в предстоящем матче. Наставник Дженоа фактически подтвердил уход исполнителя из клуба в следующее трансферное окно.
Для чего нам нужны последние два матча Серии А? К матчам надо готовиться, искать правильные и здоровые стимулы. Мы дадим возможность Малиновскому попрощаться с болельщиками, дадим сыграть тем, кто играл чуть меньше,
– сказал Де Росси.
Напомним, что ранее стало известно об интересе турецкого Трабзонспора к кандидатуре полузащитника сборной Украины. В апреле президент коллектива из Суперлиги Эртугрул Доган заявил, что клуб подписал контракт с игроком. Его слова привело издание NTV Spor.
Матч Дженоа – Милан состоится 17 мая. Начало встречи запланировано в 16.00 по киевскому времени.
Как сыграли Малиновский и Дженоа в кампании 2025/26?
Руслан Малиновский сыграл за Дженоа 34 матча во всех турнирах текущего сезона. На его счету шесть голов и три результативные передачи.
За два тура до завершения текущего розыгрыша итальянской Серии А Дженоа занимает 14 место в турнирной таблице. Подопечные Де Росси обеспечили себе сохранение места в лиге на следующий сезон, но потеряли математические шансы на попадание в еврокубки. Поэтому завершающие поединки для Малиновского и партнеров имеют формальное значение.
Как сложилась карьера украинца в Дженоа?
- По информации портала Transfermarkt, украинец перешел в Дженоа в августе 2023 года из французского Марселя. Тогда это была аренда с правом выкупа, которым итальянский клуб воспользовался в конце января 2024-го. После сезона 2025/26 он получит статус свободного агента.
- За весь период в команде из города Генуя Малиновский сыграл 74 официальных матча: 10 голов и восемь ассистов. К сожалению, в начале сезона 2024/25 украинец получил перелом малоберцовой кости и вывих голеностопного сустава. Через несколько дней Малиновского прооперировали.
- В феврале текущего года он вышел на серию из голов в трех матчах подряд за итальянский клуб. Впоследствии, из-за перебора желтых карточек, Руслан не сумел помочь сборной Украины в поединке плей-офф отбора к чемпионату мира против Швеции.