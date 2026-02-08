Особенно круто украинец начал выступать в январе-феврале. Свою феерию Руслан продолжил в матче 24-го тура Серии А против действующих чемпионов страны Наполи, сообщает 24 Канал.

По теме Рекорд Шевченко упал: что удалось украинцу в Серии А

Как Малиновский забил Наполи?

Украинец ожидаемо вышел в основе Дженоа против команды Антонио Конте. И уже на 3-й минуте Малиновский вывел генуэзцев вперед.

В первой же атаке хозяев Витинья вышел один на один с Меретом и кипер Наполи скосил соперника в собственной площадке. Руслан уверенно реализовал пенальти ударом по центру.

Малиновский забил Наполи: смотреть видео

Таким образом, украинец забил уже в третьем подряд матче Дженоа в Серии А. Перед этим полузащитник также огорчал Лацио (с пенальти) и Болонью.

Мяч Малиновского в ворота последней был признан лучшим голом января в Серии А. К сожалению, удержать победу над Наполи Дженоа не сумел.

Еще в первом тайме неаполитанцы вышли вперед благодаря голам Гойлунда и Мактоминея, но Коломбо на после перерыва Коломбо восстановил паритет.

Одержать победу Наполи удалось только в компенсированное время благодаря реализованному пенальти от Гойлунда. Что же касается Малиновского, то он провел на поле 74 минуты и получил оценку 7,0 от Whoscored.

Как Малиновский выступает за Дженоа?