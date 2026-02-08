Особенно круто украинец начал выступать в январе-феврале. Свою феерию Руслан продолжил в матче 24-го тура Серии А против действующих чемпионов страны Наполи, сообщает 24 Канал.
По теме Рекорд Шевченко упал: что удалось украинцу в Серии А
Как Малиновский забил Наполи?
Украинец ожидаемо вышел в основе Дженоа против команды Антонио Конте. И уже на 3-й минуте Малиновский вывел генуэзцев вперед.
В первой же атаке хозяев Витинья вышел один на один с Меретом и кипер Наполи скосил соперника в собственной площадке. Руслан уверенно реализовал пенальти ударом по центру.
Малиновский забил Наполи: смотреть видео
Таким образом, украинец забил уже в третьем подряд матче Дженоа в Серии А. Перед этим полузащитник также огорчал Лацио (с пенальти) и Болонью.
Мяч Малиновского в ворота последней был признан лучшим голом января в Серии А. К сожалению, удержать победу над Наполи Дженоа не сумел.
Еще в первом тайме неаполитанцы вышли вперед благодаря голам Гойлунда и Мактоминея, но Коломбо на после перерыва Коломбо восстановил паритет.
Одержать победу Наполи удалось только в компенсированное время благодаря реализованному пенальти от Гойлунда. Что же касается Малиновского, то он провел на поле 74 минуты и получил оценку 7,0 от Whoscored.
Как Малиновский выступает за Дженоа?
- Украинец перешел в Дженоа в 2023 году из Марселя. За этот трансфер "грифоны" заплатили 10 миллионов евро по информации Transfermarkt.
- Из-за постоянных травм Малиновский долго не мог завоевать место в основе клуба. Однако в текущем сезоне Руслан наконец стал лидером генуэзцев.
- На его счету 5 голов и 3 ассиста в 23-х матчах. В текущем сезоне Дженоа занимает 16 место в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета всего на пять очков.
- До этого Руслан поиграл за Севастополь, Зарю, Генк, Аталанту и Марсель. Малиновский также является важным игроком в сборной Украины. За национальную команду хавбек провел 69 матчей, оформив 10 голов.