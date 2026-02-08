Особливо круто українець почав виступати у січні-лютому. Свою феєрію Руслан продовжив у матчі 24-го туру Серії А проти чинних чемпінів країни Наполі, повідомляє 24 Канал.
Як Маліновський забив Наполі?
Українець очікувано вийшов в основі Дженоа проти команди Антоніо Конте. І вже на 3-й хвилині Маліновський вивів генуезців уперед.
В першій же атаці господарів Вітінья вийшов сам на сам із Меретом і кіпер Наполі скосив суперника у власному майданчику. Руслан впевнено реалізував пенальті ударом по центру.
Маліновський забив Наполі: дивитися відео
Таким чином, українець забив вже у третьому поспіль матчі Дженоа в Серії А. Перед цим півзахисник також засмучував Лаціо (з пенальті) та Болонью.
М'яч Маліновського у ворота останньої був визнаний найкращим голом січня у Серії А. На жаль, втримати перемогу над Наполі Дженоа не зумів.
Ще у першому таймі неаполітанці вийшли вперед завдяки голам Гойлунда та Мактомінея, але Коломбо на після перерви Коломбо відновив паритет.
Здобути перемогу Наполі вдалось лише у компенсований час завдяки реалізованому пенальті від Гойлунда. Що ж стосується Маліновського, то він провів на полі 74 хвилини та отримав оцінку 7,0 від Whoscored.
Як Маліновський виступає за Дженоа?
- Українець перейшов у Дженоа у 2023 році з Марселя. За цей трансфер "грифони" заплатили 10 мільйонів євро за інформацією Transfermarkt.
- Через постійні травми Маліновський довго не міг завоювати місце в основі клубу. Проте у поточному сезоні Руслан нарешті став лідером генуезців.
- На його рахунку 5 голів та 3 асисти у 23-х матчах. У поточному сезоні Дженоа посідає 16 місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи зону вильоту всього на п'ять очок.
- До цього Руслан пограв за Севастополь, Зорю, Генк, Аталанту та Марсель. Маліновський також є важливим гравцем у збірній України. За національну команду хавбек провів 69 матчів, оформивши 10 голів.