Даніеле Де Россі поговорив з італійськими журналістами про завершення клубного сезону 2025/26. У розмові для Tuttomercatoweb наставник "грифонів" не забув і про Руслана Маліновського.

Як це пов’язано з майбутнім українця?

Чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії сказав, що збирається задіяти Руслана Маліновського у майбутньому матчі. Наставник Дженоа фактично підтвердив відхід виконавця із клубу у наступне трансферне вікно.

Для чого нам потрібні останні два матчі Серії А? До матчів треба готуватися, шукати правильні та здорові стимули. Ми дамо можливість Маліновському попрощатися з вболівальниками, дамо зіграти тим, хто грав трохи менше,

– сказав Де Россі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про інтерес турецького Трабзонспора до кандидатури півзахисника збірної України. У квітні президент колективу із Суперліги Ертугрул Доган заявив, що клуб підписав контракт із гравцем. Його слова навело видання NTV Spor.

Матч Дженоа – Мілан відбудеться 17 травня. Початок зустрічі заплановано о 16.00 за київським часом.

Як зіграли Маліновський та Дженоа у кампанії 2025/26?

Руслан Маліновський зіграв за Дженоа 34 матчі у всіх турнірах поточного сезону. На його рахунку шість голів та три результативні передачі.

За два тури до завершення поточного розіграшу італійської Серії А Дженоа посідає 14 місце у турнірній таблиці. Підопічні Де Россі забезпечили собі збереження місця у лізі на наступний сезон, але втратили математичні шанси на потрапляння у єврокубки. Тож завершальні поєдинки для Маліновського та партнерів мають формальне значення.

