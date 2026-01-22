В Арсеналі один із лідерів збірної України отримував близько 7,2 мільйона євро на рік. Проте на новому місці доведеться вдовольнитися меншою сумою, пише інсайдер Jose De La Verde у X.

Скільки зароблятиме Зінченко в Аяксі?

Автор сайту Ajax Financials, на якому можна знайти чимало інформації про фінансові операції амстердамського клубу, прозоро натякнув, що йому відомі деталі контракту Зінченка.

Після перемоги Аякса у Лізі чемпіонів над Вільярреалом Де ла Верде написав, що клуб щойно заробив "половину річної зарплати Зінченка".

Оскільки призові від УЄФА за перемогу в основному раунді Ліги чемпіонів складають 2,5 мільйона євро, неважко порахувати, що Олександр отримуватиме 5 мільйонів євро на рік. Це на понад 2 мільйони менше, ніж платив йому Арсенал.

Що відомо про трансфер Олександра Зінченка?