Марта поділилась цікавим досвідом співпраці зі спеціалістом, який був у команді Кобі Браянта. Про це Костюк розповіла під час прес-ланчу за участю медіа в Києві, повідомляє 24 Канал.
Що об'єднує Марту Костюк із Кобі Браянтом?
Свого часу тенісистка травмувала руку та шукала спеціаліста для лікування пошкодження. Українці порадили остеопата, який працює з кількома гравцями НБА.
Зрештою виявилось, що він є колишнім фізіотерапевтом Кобі Браянта. Спеціаліст працював із американським баскетболістом аж 15 років. Марта детальніше розповіла про цей досвід.
Я мала уявлення, що це може бути за людина. Але вийшло усе навпаки. Приходжу на реабілітацію, там одночасно грає телевізор з шумом моря, музика Моцарта, а він розмовляє протягом години, яку ви працюєте. Я дізналася, що він займався балетом та паверліфтингом. Щоб розвантажитися в поїздках, він знімав музичну студію і грав на піаніно
– розповіла Марта.
Костюк також згадала першу зустріч із експертом. За її словами, колишній фізіотерапевт Браянта приїхав до неї в офіс одразу з аеропорту, адже повертався з семінару.
Він справжній фанат своєї справи. Це надихає, адже таких одиниці. Я дивилася на нього й не розуміла, скільки в ньому сил. Він крутий професіонал, який допоміг моїй руці. Кисть – це неймовірно складний механізм. Мені дуже пощастило, що я з ним попрацювала,
– каже Костюк.
Нагадаємо, що Кобі Браянт є одним з найбільш легендарних баскетболістів в історії. Спортсмен виграв п'ять чемпіонств та аж 15 разів потрапляв у символічну збірну сезону. У 2020 році Браянт розбився під час аварії на гелікоптері разом зі своєю донькою Джанною.
Кар'єра Марти Костюк
Марта швидко потрапила у список топ-тенісисток України в історії. Вже п'ять років дівчина перебуває у топ-100 рейтингу WTA.
У 2023 році українка здобула перший та поки єдиний для себе трофей. На турнірі WTA250 в Остіні Костюк виграла у фіналі у ексросіянки Варвари Грачової.
За рік Марта двічі виходила у фінали змагань категорії WTA500. У Сан-Дієго та Штутгарті Марта поступилась Кеті Бултер та Олені Рибакіній відповідно.
Раніше Костюк розповідала про свої стосунки із російськими та білоруськими тенісистками. Серед іншого Марта згадала, що її ставлення до однієї з тенісисток змінилось під час війни.
Крім того, Костюк прокоментувала історичний успіх збірної України. Цього року наша жіноча команда вперше пробилася до четвірки найкращих команд світу на Кубку Біллі Джин Кінг.