Марта поділилась цікавим досвідом співпраці зі спеціалістом, який був у команді Кобі Браянта. Про це Костюк розповіла під час прес-ланчу за участю медіа в Києві, повідомляє 24 Канал.

До теми Ні росіяни, ні білоруси, – Костюк повідомила, хто з тенісисток підтримав її на початку війни

Що об'єднує Марту Костюк із Кобі Браянтом?

Свого часу тенісистка травмувала руку та шукала спеціаліста для лікування пошкодження. Українці порадили остеопата, який працює з кількома гравцями НБА.

Зрештою виявилось, що він є колишнім фізіотерапевтом Кобі Браянта. Спеціаліст працював із американським баскетболістом аж 15 років. Марта детальніше розповіла про цей досвід.

Я мала уявлення, що це може бути за людина. Але вийшло усе навпаки. Приходжу на реабілітацію, там одночасно грає телевізор з шумом моря, музика Моцарта, а він розмовляє протягом години, яку ви працюєте. Я дізналася, що він займався балетом та паверліфтингом. Щоб розвантажитися в поїздках, він знімав музичну студію і грав на піаніно

– розповіла Марта.

Костюк також згадала першу зустріч із експертом. За її словами, колишній фізіотерапевт Браянта приїхав до неї в офіс одразу з аеропорту, адже повертався з семінару.

Він справжній фанат своєї справи. Це надихає, адже таких одиниці. Я дивилася на нього й не розуміла, скільки в ньому сил. Він крутий професіонал, який допоміг моїй руці. Кисть – це неймовірно складний механізм. Мені дуже пощастило, що я з ним попрацювала,

– каже Костюк.

Нагадаємо, що Кобі Браянт є одним з найбільш легендарних баскетболістів в історії. Спортсмен виграв п'ять чемпіонств та аж 15 разів потрапляв у символічну збірну сезону. У 2020 році Браянт розбився під час аварії на гелікоптері разом зі своєю донькою Джанною.

Кар'єра Марти Костюк