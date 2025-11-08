На турнірі серії WTA 1000 у Римі, який відбувся у травні 2025 року, Марта Костюк перемогла Дар'ю Касаткіну. Друга ракетка України в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснила, які у неї стосунки з ексросіянкою, якій потиснула руку.

Як Костюк відноситься до Касаткіної?

Марта Костюк зазначила, що їй відома позиція Дар'ї Касаткіної до війни в України. Також українка підтримала рішення колишньої росіянки відмовитися від громадянства.

Мені достатньо того, що вона відмовилася від свого громадянства, щоб ставитися до неї з повагою. Проте це не означає, що я зараз побіжу з нею обійматися. Вона хороша дівчина, моя колега, але я казала неодноразово, мої стосунки з нею не змінилися,

– розповіла Костюк.

Зазначимо, Дар'я Касаткіна змінила російське громадянство на австралійське у березні 2025 року. На турнірі у Римі тенісистка представляла Австралію.

Яка позиція Касаткіної стосовно війни в Україні?

Дар'я Касаткіна ще у 2022 році публічно засудила агресію Росії проти України. Тенісистка назвала війну "кошмаром" та закликала її зупинити. Експерша ракетка України Олександр Долгополов у коментарях подякував росіянці за сміливу позицію.

Після зміни громадянства Дар'ю Касаткіну підтримала Федерація тенісу України за її принципову антивоєнну позицію та критику російської влади.

Зазначимо, що у 2022 році Дар'я Касаткіна здійснила камінг-аут та повідомила про свої стосунки з фігуристкою Наталією Забіяко.

