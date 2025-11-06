Щодня внаслідок терористичних атак російської армії гинуть мирні громадяни України. Марта Костюк зізналася, що не може без сліз дивитися в очі українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Що сказала Костюк про війну в Україні?

Кілька днів тому Марта Костюк побувала у Львові, де презентувала проєкт "Шкільний матч-пойнт". Зіркова спортсменка згадала свою промову для школярів.

По-перше, я дуже емпатична людина, мені неймовірно складно переживати в цілому горе інших людей, а горя в Україні зараз дуже багато. Під час виступу у Львові три дні тому, коли була моя промова, я не змогла стримати сліз, тому що, дивлячись на очі людей, на очі дітей, мені неймовірно важко уявити, як тут взагалі можна жити і працювати,

– сказала Костюк.

Друга ракетки України розповіла, що на початку війни пішла до психотерапевта, щоб нормалізувати свій моральний стан. Також Марта відзначила силу духу українського народу.

"В Україні живуть просто титанічні люди. Я дуже люблю свою країну, хочу тут жити, і щоб мої діти тут жили. Я дуже глибоко співпереживаю українцям. Коли почалася повномасштабна війна, то взагалі не могла грати й пішла до психотерапевта. Він мені дуже допоміг, пояснивши: все, що трапляється в житті, треба використовувати для того, щоб зробити себе сильнішою", – розповіла Костюк.

Як Костюк допомагає Україні під час війни?

Зазначимо, що у 2023 році Марта Костюк заснувала власний благодійний фонд. Про його створення спортсменка повідомила в інстаграмі.

Першим кроком став збір коштів на допомогу дитячому будинку у Київській області, в якому проживають діти-сироти, діти-переселенці.

Загалом благодійний фонд зосередив свою увагу на допомозі дітям та підліткам, що постраждали внаслідок війни.

Нагадаємо, що Марта Костюк на початку жовтня виступила на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до 1/8 фіналу. У рейтингу WTA українка посідає 26 сходинку.