Американка Кеті Макнеллі виявилася зовсім безсилою проти нашої співвітчизниці. Таким чином Костюк змогла втретє поспіль оновити свою власну рекордну безпрограшну серію, пише "Трибуна".

Як Марта Костюк зіграла в 1/8 фіналу WTA 1000 у Мадриді?

Різниця в класі між 23-ою ракеткою світу і 76-им номером рейтингу виявилася відчутною: Костюк знадобилося трохи більше ніж півтори години для того, щоб оформити путівку до чвертьфіналу.

Марта реалізувала 6 із 13 брейкпойнтів на подачі Макнеллі, зробила 2 ейси при 5 подвійних помилках і зафіксувала переможний рахунок 6:2, 6:3.

Для українки це була вже друга особиста зустріч з представницею США за короткий проміжок часу. У Руані 15 квітня Костюк теж святкувала успіх.

Для Марти серія із 8 поспіль матчів без поразок в WTA-турі є рекордною. Шанс продовжити її є у чвертьфіналі Мадрида, де вона гратиме з 13-им номером рейтингу Ліндою Носковою з Чехії.

Як позначиться виступ Костюк у Мадриді на її рейтингу?

Як видно з лайв-рейтингу WTA, попри пізню стадію змагань, Марта поки не зберігає 23-ий рядок, а опускається на 24-ий.

Усе через збіг кількох обставин: феноменальний стрибок канадійки Лейли Фернандес, яка теж дісталася чвертьфіналу, і той факт, що минулоріч Костюк так само була учасницею 1/4 фіналу.

Щоб досягти прогресу, українці потрібно вигравати наступний матч, що дозволить обійти двох росіянок Калінську і Самсонову, а також бельгійку Еліз Мертенс. Перемога у фіналі турніру в Мадриді потенційно може призвести до стрибка Марти аж у топ-15.