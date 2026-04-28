Американка Кэти Макнелли оказалась совершенно бессильной против нашей соотечественницы. Таким образом Костюк смогла в третий раз подряд обновить свою собственную рекордную беспроигрышную серию, пишет "Трибуна".

Как Марта Костюк сыграла в 1/8 финала WTA 1000 в Мадриде?

Разница в классе между 23-й ракеткой мира и 76-ым номером рейтинга оказалась ощутимой: Костюк понадобилось чуть больше полутора часов для того, чтобы оформить путевку в четвертьфинал.

Марта реализовала 6 из 13 брейкпойнтов на подаче Макнелли, сделала 2 эйса при 5 двойных ошибках и зафиксировала победный счет 6:2, 6:3.

Для украинки это была уже вторая личная встреча за короткий промежуток времени. В Руане 15 апреля Костюк тоже праздновала успех.

Для Марты серия из 8 подряд матчей без поражений в WTA-туре является рекордной. Шанс продолжить ее есть в четвертьфинале Мадрида, где она будет играть с 13-ым номером рейтинга Линдой Носковой из Чехии.

Как скажется выступление Костюк в Мадриде на ее рейтинге?

Как видно из лайв-рейтинга WTA, несмотря на позднюю стадию соревнований, Марта пока не сохраняет 23-ю строчку, а опускается на 24-ю.

Все из-за стечения нескольких обстоятельств: феноменальный прыжок канадки Лейлы Фернандес, которая тоже добралась до четвертьфинала, и тот факт, что в прошлом году Костюк так же была участницей 1/4 финала.

Чтобы достичь прогресса, украинке нужно выигрывать следующий матч, что позволит обойти двух россиянок Калинскую и Самсонову, а также бельгийку Элиз Мертенс. Победа в финале турнира в Мадриде потенциально может привести к прыжку Марты аж в топ-15.