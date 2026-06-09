После исторического полуфинала Открытого чемпионата Франции Марта Костюк не сможет сразу начать травяной сезон. Вторая ракетка Украины была вынуждена изменить свои планы из-за повреждения, которое помешает ей выйти на корт в Лондоне, пишет "Суспільне Спорт".

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Что известно о травме Костюк?

12-я ракетка мира Марта Костюк снялась с турнира серии WTA 500 Queen's Club, который стартовал в Лондоне. Во вторник, 9 июня, украинка должна была провести матч первого круга против британской теннисистки Мики Стойсавлевич, которая занимает 288-е место в мировом рейтинге.

Впрочем, участие Костюк в соревнованиях было отменено из-за травмы лодыжки правой ноги. Из-за отказа украинки ее место в основной сетке получила хорватка Донна Векич, которая попала на турнир в статусе лаки-лузера.

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Когда украинка вернется на корт?

Пока неизвестно, насколько серьезным является повреждение и повлияет ли оно на дальнейшие выступления украинской теннисистки во время травяной части сезона. Команда Костюк пока не сообщала ориентировочных сроков восстановления.

Напомним, недавно Марта провела один из лучших турниров в карьере. Украинка добралась до полуфинала Ролан Гаррос-2026, где уступила будущей чемпионке соревнований Мирре Андреевой.

Несмотря на поражение, Костюк завершила грунтовый сезон с впечатляющей победной серией и лучшим результатом на турнирах Grand Slam.