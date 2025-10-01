У середу, 1 жовтня, в рамках 1/8 фіналу турніру China Open відбувся матч між Мартою Костюк та Джессікою Пегулою. Для обох тенісисток це було п'яте очне протистояння, пише 24 Канал.
Як завершився матч Костюк – Пегула?
У трьох попередніх зустрічах перемогу святкувала американка. Тож Костюк могла покращити статистику.
Перший сет Марта почала з програної подачі. До шостого гейму на корті точилася рівна боротьба – 3:3. Однак потім Пегула виграла три поспіль гейми та забрала сет – 6:3.
У другій партії рівень протистояння досяг максимуму. За рахунку 6:6 сет перейшов на тайбрейк. Там сильнішою виявилася українська тенісистка – 7:4. Рахунок у матчі став рівним – 1:1.
Проте на вирішальну партію сил у другої ракетки України не вистачило. Американка розгромила Костюк з рахунком 6:1.
Марта Костюк – Джессіка Пегула 1:2 (3:6, 7:6, 1:6)
Відеоогляд матчу Костюк – Пегула
Марта Костюк останньою з українських тенісисток залишила турнір у Пекіні. Юлія Стародубцева вибула зі змагань після першого кола, а Даяна Ястремська поступилася іспанці Джессіці Бузас Манейро у другому раунді змагань.
Як Костюк виступила на турнірі у Пекіні?
Марта Костюк стартувала у китайському "тисячнику" одразу з другого кола завдяки статусу сіяною. У 1/32 фіналу українка перемогла німкеню Еллу Зайдель за підсумком двох сетів.
У третьому колі суперницею Костюк була "нейтральна" білоруска Олександра Соснович. 23-річна киянка впевнено розібралася з тенісисткою з Білорусі – 6:4 і 6:2.
У рейтингу WTA Марта Костюк займає 28 сходинку. Зазначимо, що Еліна Світоліна знаходиться на 13-му рядку рейтингу.