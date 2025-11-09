Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбувалася у вересні 2025 року. Виступ в турнірі збігся зі спадом форми у Марти Костюк, повідомляє 24 Канал.

Як Костюк оцінила виступ на Кубку Біллі Джин Кінг?

Друга ракетка України назвала великим досягненням для збірної виступ на Кубку Біллі Джин Кінг. Костюк розповіла, що командні змагання відбуваються двічі на рік. Для неї велика честь захищати прапор України на міжнародній арені. Втім, своїм виступом тенісистка залишилася незадоволеною.

Я дуже ціную можливість виступати за національну команду, проте зараз це не найкращий період у сезоні для мене,

– сказала Костюк.

Зазначимо, що збірна України зуміла пробитися у півфінал, де поступилася італійкам з рахунком 1:3.

Як виступила Костюк на Кубку Біллі Джин Кінг?

Першим суперником України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг була збірна Іспанії. Наші дівчата здобули перемогу з рахунком 2:0.

Марта Костюк у своєму поєдинку обіграла Джессіку Бузас Манейро за підсумком двох сетів: 7:6 та 6:2. Українка підтвердила свій статус фаворитки.

У півфіналі українкам протистояла команда Італії. Костюк впевнено перемогла Елізабетту Коччаретто – 6:2, 6:3. Однак Еліна Світоліна не змогла обіграти Жасмін Паоліні, а тому переможець матчу визначився у парному розряді.

На жаль, дует Марти Костюк та Людмили Кіченок поступився суперницям із загальним рахунком 0:2. Тож збірна України зупинилися за крок від фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

До речі, Марта Костюк завершила тенісний сезон на 26-му рядку рейтингу WTA.