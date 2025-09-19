У п'ятницю, 19 вересня, відбувся півфінал Кубка Біллі Джин Кінг Україна – Іспанія. "Синьо-жовті" вперше в історії грали на цій стадії змагань, пише 24 Канал.

Як завершився матч Україна – Італія?

Збірна України до цього протистояння чотири рази зустрічалася з Італією, але жодного разу не перемагала. Матчеву зустріч у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг відкрив поєдинок за участю Марти Костюк та 91-ї ракетки світу Елізабетти Коччаретто.

У першій партії ініціативою володіла Марта, яка зі старту повела в рахунку. Суперниця зуміла забрали лише два гейми. У підсумку Костюк виграла сет з рахунком 6:2.

Італійка нав'язала боротьбу в другому сеті. Після чотирьох геймів рахунок був рівним – 2:2. Марті вдалося налаштуватися та виграти другу партію – 6:3. Для перемоги Костюк знадобилася одна година та 25 хвилин.

Збірна України повела у протистоянні з Італією – 1:0.

Елізабетта Коччаретто – Марта Костюк 0:2 (2:6, 3:6)

У другому матчі зустрілися перші номери національного рейтингу своїх країн – Еліна Світоліна і Жасмін Паоліні.

Стартова партія була за першою ракеткою України. Світоліна обіграла Паоліні з рахунком 6:3. Другий сет розпочався за схожим сценарієм. Після шести геймів попереду була українка – 4:2. Однак італійська чемпіонка переломила гру та забрала чотири поспіль гейми – 6:4.

У вирішальному сеті Паоліні в рівній боротьбі дотисла Світоліну, вирвавши перемогу з рахунком 6:4.

Жасмін Паоліні – Еліна Світоліна 2:1 (3:6, 6:4, 6:4)

Загальний рахунок у півфіналі став рівним – 1:1. Переможець протистояння визнався в парному матчі, в якому зустрічалися тандеми Людмила Кіченок / Марта Костюк і Жасмін Паоліні / Сара Еррані.

За підсумком двох сетів українки програли чинним чемпіонкам турніру та вибули зі змагань. Остання гра тривала одну годину та 20 хвилин.

Марта Костюк/Людмила Кіченок (Україна) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) 0:2 (2:6, 3:6)

Жіноча збірна України з тенісу у статусі півфіналісток завершила розіграш Кубка Біллі Джин Кінг. У фіналі змагань італійки захищатимуть звання чемпіонок у протистоянні з переможцем матчу США – Велика Британія.

Попри поразку українки з рекордом покидають розіграш Кубка Біллі Джин Кінг. Досі ще ніколи "синьо-жовті" не пробивалися до четвірки найсильніших збірних планети.