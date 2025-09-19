В пятницу, 19 сентября, состоялся полуфинал Кубка Билли Джин Кинг Украина – Испания. "Сине-желтые" впервые в истории играли на этой стадии соревнований, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Украина – Италия?

Сборная Украины до этого противостояния четыре раза встречалась с Италией, но ни разу не побеждала. Матчевую встречу в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг открыл поединок с участием Марты Костюк и 91-й ракетки мира Элизабетты Коччаретто.

В первой партии инициативой владела Марта, которая со старта повела в счете. Соперница сумела забрали лишь два гейма. В итоге Костюк выиграла сет со счетом 6:2.

Итальянка навязала борьбу во втором сете. После четырех геймов счет был равным – 2:2. Марте удалось настроиться и выиграть вторую партию – 6:3. Для победы Костюк понадобился один час и 25 минут.

Сборная Украины повела в противостоянии с Италией – 1:0.

Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк 0:2 (2:6, 3:6)

Во втором матче встретились первые номера национального рейтинга своих стран – Элина Свитолина и Жасмин Паолини.

Стартовая партия была за первой ракеткой Украины. Свитолина обыграла Паолини со счетом 6:3. Второй сет начался по похожему сценарию. После шести геймов впереди была украинка – 4:2. Однако итальянская чемпионка переломила игру и забрала четыре подряд гейма – 6:4.

В решающем сете Паолини в равной борьбе дожала Свитолину, вырвав победу со счетом 6:4.

Жасмин Паолини – Элина Свитолина 2:1 (3:6, 6:4, 6:4)

Общий счет в полуфинале стал равным – 1:1. Победитель противостояния определился в парном матче, в котором встречались тандемы Людмила Киченок / Марта Костюк и Жасмин Паолини / Сара Эррани.

По итогу двух сетов украинки проиграли действующим чемпионкам турнира и выбыли из соревнований. Последняя игра длилась один час и 20 минут.

Марта Костюк/Людмила Киченок (Украина) – Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) 0:2 (2:6, 3:6)

Женская сборная Украины по теннису в статусе полуфиналисток завершила розыгрыш Кубка Билли Джин Кинг. В финале соревнований итальянки будут защищать звание чемпионок в противостоянии с победителем матча США – Великобритания.

Несмотря на поражение украинки с рекордом покидают розыгрыш Кубка Билли Джин Кинг. До сих пор никогда "сине-желтые" не пробивались в четверку сильнейших сборных планеты.