Зрештою більшість російських спортсменів змушені виступати під нейтральним прапором через воєнну політику Путіна. Схоже, що така ситуація виявилась не до вподоби відомій тенісистці Анастасії Потаповій, про що вона розповіла у себе в інстаграм, повідомляє 24 Канал.

Як Потапова кинула Росію?

Дівчина останнім часом виступала без прапора, тож тепер вона вирішила змінити це. Анастасія розповіла, що отримала громадянство Австрії і саме цю країну тепер вона буде представляти на тенісному корті.

Рада повідомити, що моя заява на отримання громадянства була схвалена австрійським урядом. Австрія – місце, яке я люблю, де мене тепло приймають і де я почуваюся як удома. Мені дуже подобається перебувати у Відні. Я з нетерпінням чекаю, щоб зробити це місто своїм другим домом. Тому починаючи з 2026 року я представлятиму свою нову батьківщину, Австрію, у своїй тенісній кар'єрі,

– написала Потапова.

Нагадаємо, що Анастасія всіляко ігнорувала питання війни в Україні та заявляла, що "спорт поза політикою". При цьому вона не цуралась свого російського громадянства.

При цьому зміна громадянства обурила чимало російських фанатів тенісу. Річ у тім, що свого голова Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев зробив ставку саме на Потапову та виділив їй захмарне фінансування з держбюджету.



Анастасія Потапова у формі Спартака / фото з інстаграму тенісистки

Натомість потрібної підтримки не отримала інша тоді ще молода тенісистка Олена Рибакіна. Через це вона вирішила отримати громадянство Казахстану і вже стала зіркою тенісу.

Дівчина є п'ятою ракеткою світу та переможницею Вімблдону-2022. Втім тоді увагу приділили розвитку саме Потапової, тому тепер її зміна громадянства викликає обурення.

Що відомо про Анастасію Потапову?