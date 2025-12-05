Зрештою більшість російських спортсменів змушені виступати під нейтральним прапором через воєнну політику Путіна. Схоже, що така ситуація виявилась не до вподоби відомій тенісистці Анастасії Потаповій, про що вона розповіла у себе в інстаграм, повідомляє 24 Канал.
До теми Що у нього в голові: тенісист російського походження зненацька засунув ракетку до рота
Як Потапова кинула Росію?
Дівчина останнім часом виступала без прапора, тож тепер вона вирішила змінити це. Анастасія розповіла, що отримала громадянство Австрії і саме цю країну тепер вона буде представляти на тенісному корті.
Рада повідомити, що моя заява на отримання громадянства була схвалена австрійським урядом. Австрія – місце, яке я люблю, де мене тепло приймають і де я почуваюся як удома. Мені дуже подобається перебувати у Відні. Я з нетерпінням чекаю, щоб зробити це місто своїм другим домом. Тому починаючи з 2026 року я представлятиму свою нову батьківщину, Австрію, у своїй тенісній кар'єрі,
– написала Потапова.
Нагадаємо, що Анастасія всіляко ігнорувала питання війни в Україні та заявляла, що "спорт поза політикою". При цьому вона не цуралась свого російського громадянства.
При цьому зміна громадянства обурила чимало російських фанатів тенісу. Річ у тім, що свого голова Федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев зробив ставку саме на Потапову та виділив їй захмарне фінансування з держбюджету.
Анастасія Потапова у формі Спартака / фото з інстаграму тенісистки
Натомість потрібної підтримки не отримала інша тоді ще молода тенісистка Олена Рибакіна. Через це вона вирішила отримати громадянство Казахстану і вже стала зіркою тенісу.
Дівчина є п'ятою ракеткою світу та переможницею Вімблдону-2022. Втім тоді увагу приділили розвитку саме Потапової, тому тепер її зміна громадянства викликає обурення.
Що відомо про Анастасію Потапову?
- У 2023 році Потапова потрапила у скандальну ситуацію. Перед матчем на Індіан-Веллс росіянка вийшла на корт у футболці московського Спартака, чиїм вболівальником вона є.
- Тоді цивілізована спільнота обурилась демонстрацією емблеми клубу, який відсторонений від міжнародних змагань та знаходиться під санкціями. WTA довелось заборонити демонстрацію символіки підсанкційних компаній.
- Анастасія народилась у Саратові та стала однією з найбільш успішних російських тенісисток сучасності. За свою кар'єру вона вже заробила більше 5 мільйонів доларів призовими.
- Потапова виграла лише три турніри категорії WTA250, а на змаганнях Grand Slam не заходила далі четвертого раунду. Нині росіянка посідає 51 місце в рейтингу на сайті WTA.
- До слова, раніше чимало російських тенісисток змінили громадянство. Дар'я Касаткіна виступає тепер за Австралію, Варвара Грачова – за Францію, Еліна Аванесян – за Вірменію, а Марія Тимофєєва вирішила представляти Узбекистан.