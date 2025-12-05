В конце концов большинство российских спортсменов вынуждены выступать под нейтральным флагом из-за военной политики Путина. Похоже, что такая ситуация оказалась не по нраву известной теннисистке Анастасии Потаповой, о чем она рассказала у себя в инстаграм, сообщает 24 Канал.
Как Потапова бросила Россию?
Девушка в последнее время выступала без флага, и теперь она решила изменить это. Анастасия рассказала, что получила гражданство Австрии и именно эту страну теперь она будет представлять на теннисном корте.
Рада сообщить, что мое заявление на получение гражданства было одобрено австрийским правительством. Австрия – место, которое я люблю, где меня тепло принимают и где я чувствую себя как дома. Мне очень нравится находиться в Вене. Я с нетерпением жду, чтобы сделать этот город своим вторым домом. Поэтому начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей теннисной карьере,
– написала Потапова.
Напомним, что Анастасия всячески игнорировала вопрос войны в Украине и заявляла, что "спорт вне политики". При этом она не чуралась своего российского гражданства.
При этом смена гражданства возмутила немало российских фанатов тенниса. Дело в том, что в свое время глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сделал ставку именно на Потапову и выделил ей заоблачное финансирование из госбюджета.
Анастасия Потапова в форме Спартака / фото из инстаграма теннисистки
Зато нужной поддержки не получила другая тогда еще молодая теннисистка Елена Рыбакина. Поэтому она решила получить гражданство Казахстана и уже стала звездой тенниса.
Девушка является пятой ракеткой мира и победительницей Уимблдона-2022. Впрочем тогда внимание уделили развитию именно Потаповой, поэтому теперь ее смена гражданства вызывает возмущение.
Что известно об Анастасии Потаповой?
- В 2023 году Потапова попала в скандальную ситуацию. Перед матчем на Индиан-Уэллс россиянка вышла на корт в футболке московского Спартака, чьим болельщиком она является.
- Тогда цивилизованное сообщество возмутилось демонстрацией эмблемы клуба, который отстранен от международных соревнований и находится под санкциями. WTA пришлось запретить демонстрацию символики подсанкционных компаний.
- Анастасия родилась в Саратове и стала одной из самых успешных российских теннисисток современности. За свою карьеру она уже заработала более 5 миллионов долларов призовыми.
- Потапова выиграла только три турнира категории WTA250, а на соревнованиях Grand Slam не заходила дальше четвертого раунда. Сейчас россиянка занимает 51 место в рейтинге на сайте WTA.
- К слову, ранее немало российских теннисисток сменили гражданство. Дарья Касаткина выступает теперь за Австралию, Варвара Грачева – за Францию, Элина Аванесян – за Армению, а Мария Тимофеева решила представлять Узбекистан.