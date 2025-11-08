Когда началась полномасштабная война, Марта Костюк вообще не могла выходить на корт. В это время спортсменка нуждалась в поддержке и даже была у психотерапевта, пишет 24 Канал.
Кто поддержал Костюк в начале войны?
Во время общения с представителями медиа Марта Костюк рассказала, получала ли поддержку от других теннисисток в начале войны. Первая ракетка Украины сообщила, что таких были единицы.
Были единицы, но ни россияне, ни белорусы. Мы все видели, кто надевал ленту, сине-желтую форму и говорил в публичной плоскости о войне,
– рассказала Костюк.
Ранее Марта Костюк рассказывала о своих эмоциях от ужаса, что происходит в Украине из-за агрессии России. Известная теннисистка близко к сердцу воспринимает трагические события, продолжающиеся в нашем государстве уже четвертый год.
Как Марта Костюк ведет себя с "нейтральными" теннисистками?
- Во время теннисных турниров украинским теннисисткам приходится встречаться на корте с "нейтральными" россиянками и белорусками. Представительницы Украины преимущественно игнорируют игроков из стран-агрессорок и не жмут им руку.
- Марта Костюк сделала лишь одно исключение для экс-россиянки Дарьи Касаткиной, которая отказалась от гражданства и высказывалась против войны. На турнире WTA 1000 в Риме украинка пожала руку бывшей второй ракетке России. Недавно Костюк рассказала о своих отношениях с Касаткиной.
- К слову, в рейтинге WTA Марта Костюк занимает 26 место, а Дарья Касаткина, которая уже выступает за Австралию, – 37.