Когда началась полномасштабная война, Марта Костюк вообще не могла выходить на корт. В это время спортсменка нуждалась в поддержке и даже была у психотерапевта, пишет 24 Канал.

Кто поддержал Костюк в начале войны?

Во время общения с представителями медиа Марта Костюк рассказала, получала ли поддержку от других теннисисток в начале войны. Первая ракетка Украины сообщила, что таких были единицы.

Были единицы, но ни россияне, ни белорусы. Мы все видели, кто надевал ленту, сине-желтую форму и говорил в публичной плоскости о войне,

– рассказала Костюк.

Ранее Марта Костюк рассказывала о своих эмоциях от ужаса, что происходит в Украине из-за агрессии России. Известная теннисистка близко к сердцу воспринимает трагические события, продолжающиеся в нашем государстве уже четвертый год.

Как Марта Костюк ведет себя с "нейтральными" теннисистками?