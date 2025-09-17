В четвертьфинале соперницами "сине-желтых" стала Испания. Это было второе в истории очное противостояние между сборными, сообщает 24 Канал.

Как прошло противостояние Украина – Испания?

В 2013 году наша команда проиграла со счетом 1:3 по матчам. На этот раз украинки взяли реванш у именитых соперниц.

По регламенту турнира победителем становилась сборная, которая одержит две победы. Поэтому сначала играются два одиночных матча, а в случае ничьей, судьба противостояния решается в парном поединке.

Первыми на корт вышли Марта Костюк и Джессика Бузас Манейро. Украинка считалась небольшой фавориткой и она смогла подтвердить этот статус на практике.

Марта Костюк – Джессика Бузас Манейро 2:0 (7:6, 6:2)

Начало поединка было за испанкой, которая выиграла три из четырех стартовых геймов. Однако киевлянка смогла быстро отыграться и в конце концов все завершилось тай-брейком. В нем Марта была убедительнее и одержала уверенную победу – 7:3.

Во второй партии Костюк со старта проиграла свою подачу, но ответила серией из четырех выигранных геймов. Она без проблем довела игру до победы, закрыв сет со счетом 6:2.

Элина Свитолина – Паула Бадоса 2:1 (5:7, 6:2, 7:5)

В следующем противостоянии встречались лидеры национального рейтинга своих стран. Оно выдалось чрезвычайно драматичным и продолжалось более двух часов.

В первом сете соперницы не могли оторваться в счете на протяжении десяти геймов. Но в решающий момент испанка смогла сделать брейк, после чего уверенно защитила подачу.

Вторую партию Свитолина начала с трех подряд выигранных геймов. Она идеально действовала на подаче и закрыла сет со счетом 6:2.

Доминирование Элины продолжалось и в следующей партии, где она вела 4:1. Однако после этого Бадоса сумела восстановить паритет, а при счете 5:5 имела брейк-пойнт.

К счастью, украинка его отыграла и уже в следующем гейме одержала победу не только в матче, но и общем противостоянии. Наша сборная впервые в истории пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг!

Таким образом встреча дуэта Людмилы и Надежды Киченок против Алены Большовой и Кристины Буксы не имела значения. Украинки будут готовиться уже к следующей стадии турнира.

Отметим, что после матча Элина Свитолина на корте прокомментировала победу. Она заявила, что очень счастлива и рассказала об амбициозных целях сборной Украины:

Какие ожидания от полуфинала? Наша цель – это победа, однозначно. Мы здесь, чтобы хорошо выступить и выиграть весь турнир. Я чувствую, что мы уже получим много удовольствия от пребывания здесь. Условия на этом турнире идеальные, прекрасно просто быть здесь, а выйти в полуфинал – это бонус для нас.

