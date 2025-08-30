Під час матчу Мірра Андрєєва сильно нервувала. Через невдалу гру вона почала зганяти злість на ракетці, якою била себе по нозі, пише 24 Канал.

Як у росіянки зірвало дах на US Open?

Неадекватна поведінка 18-річної росіянки потрапила в кадр. На відео видно, як Андрєєва щосили б'є себе по нозі. Після такої екзекуції у тенісистки обов'язково з'являться синці.

Відео, як Андрєєва б'є себе ракеткою

Втім, такі дії не допомогли "нейтральній" тенісистці. У підсумку Андрєєва програла Таунсенд за підсумком двох сетів – 5:7 та 2:6.

Зазначимо, що представники країни-агресорки не вперше відзначаються подібною поведінкою. Головною зіркою соціальних мереж давно став росіянин Данило Медведєв. Після його істерик постраждала не одна ракетка, а судді могли оцінити все "багатство російської мови".

До речі, після чергового скандалу організатори US Open оштрафували росіянина Медведєва на солідну суму.

Щодо американки Тейлор Таунсенд, то вона вдруге у своїй кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу турніру Великого шлему. В наступному колі 29-річна тенісистка зустрінеться з Барборою Крейчиковою з Чехії.