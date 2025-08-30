Во время матча Мирра Андреева сильно нервничала. Из-за неудачной игры она начала вымещать злость на ракетке, которой била себя по ноге, пишет 24 Канал.

Как у россиянки сорвало крышу на US Open?

Неадекватное поведение 18-летней россиянки попало в кадр. На видео видно, как Андреева изо всех сил бьет себя по ноге. После такой экзекуции у теннисистки обязательно появятся синяки.

Видео, как Андреева бьет себя ракеткой

Впрочем, такие действия не помогли "нейтральной" теннисистке. В итоге Андреева проиграла Таунсенд по итогам двух сетов – 5:7 и 2:6.

Отметим, что представители страны-агрессора не впервые отличаются подобным поведением. Главной звездой социальных сетей давно стал россиянин Даниил Медведев. После его истерик пострадала не одна ракетка, а судьи могли оценить все "богатство русского языка".

Кстати, после очередного скандала организаторы US Open оштрафовали россиянина Медведева на солидную сумму.

Что касается американки Тейлор Таунсенд, то она второй раз в своей карьере пробилась в 1/8 финала турнира Большого шлема. В следующем круге 29-летняя теннисистка встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.