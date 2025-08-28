Во время того поединка российский теннисист также отличился позорным поведением. Он устроил скандал на корте, за что получил наказание от организаторов турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как наказали вторую ракетку России?

Медведев вызверился на судью, который из-за ошибочного выхода на корт фотографа принял решение переиграть первую подачу Бонзи на матчболе. Он действовал согласно правилам, однако это не понравилось россиянину, который устроил позорное представление, вызвавшее 6-минутную паузу в поединке.

В конце концов Даниил смог сделать брейк и едва не совершил камбэк, однако все же проиграл в пятом сете. После этого он снова не сдержал эмоций и разбил ракетку.

Суммарно за такой "перформанс" организаторы US Open оштрафовали россиянина на 42,5 тысячи долларов. Из них 30 тысяч он заплатит за неспортивное поведение, а остальную часть – за сломанную ракетку.

К слову. За участие в первом круге в одиночном разряде американского "мэйджора" теннисисты получают 110 тысяч долларов, Поэтому за свое поведение россиянин отдаст более трети заработка.

Напомним, что от Украины в одиночном разряде на US Open-2025 осталась лишь одна представительница. Марта Костюк сыграет поединок 1/32 финала против Зейнел Сонмез.