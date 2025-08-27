Польская теннисистка одержала уверенную победу со счетом 6:1, 6:2. Триумфовав в этом поединке, действующая вторая ракетка мира установила историческое достижение, сообщает 24 Канал.

Какой рекорд покорился Швентек?

Она стала автором самой длинной победной серии в стартовых матчах турниров на уровне WTA. Теперь в активе представительницы Польши 65 подряд таких побед.

Она превзошла достижение легендарной Моники Селеш. Американская теннисистка удерживала пальму первенства еще с конца XX века.

Отметим, что последний раз Ига Швентек уступала в стартовом матче турниров серии WTA еще в ноябре 2021 года. Тогда она проиграла Марии Саккари в первом туре группового раунда WTA Finals.

Как Швентек одержала историческую победу: смотрите видео

Справка. В матче второго круга польская теннисистка встретится с нидерландкой Сюзан Ламенс. Их противостояние состоится 28 августа.

Напомним, что Украину в основной сетке одиночного разряда US Open-2025 представляли четыре теннисистки. Трое из них уступили и только Марта Костюк пробилась в 1/32 финала.