Гра завершилась перемогою американської тенісистки за підсумками двох сетів – 2:0. Після поразки 18-річна юна "зірка" з ворожої країни не стримала емоції, пише 24 канал.

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Андрєєва показала себе

Матч між Коко Гофф та Міррою Андрєєвою виявився напруженим. Тенісистки не відпускали одна одну на велику відстань за очками. Проте у "нейтральної" росіянки здали нерви.

Під час протистояння 18-річна Андрєєва послала прямим текстом власну тренерку Кончіту Мартінес. Після ще однієї невдалої підказки Мірра вилаялась у бік тренерського боксу: "Пішла на х**, пішла на х**".

Андрєєва вилаялась на тренерку: дивіться відео

Раніше фанати освистали "нейтрального" російського тенісиста Данііла Мєдвєдєва під час матчу ATP 1000 у Римі.