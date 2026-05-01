Для выхода в решающий матч на грунтовых кортах испанской столицы Марте требовалось одолеть сопротивление россиянки Потаповой. Атлетка, как отмечает WTA, выступает не под нейтральным флагом, а заявлена как гражданка Австрии.

Как завершился матч Костюк – Потапова в Мадриде?

Игра с "австриализованной" россиянкой превратилась в свойственные женскому теннису качели. Марта эпизодами поражала уверенностью, но так же могла провалить целый сет.

После достаточно уверенной и комфортной победы 6:2 в первой партии наступило время странного спада и нервов, которые вылились в полностью проигранную вторую – 1:6. К счастью, чаши весов качнулись в сторону Костюк, а Потапова оказалась тоже далеко не идеальной ментально. Те же 6:1, но уже в пользу украинки – и именно она станет участницей финала.

Очень символический кадр из трансляции: тренер Марты Сандра Заневская в боксе украинки после последнего розыгрыша показала игровую карту валета, то есть джокера. Костюк действительно стала на этом турнире джокером, сенсационно прорвавшись в решающую игру.

Марта Костюк – Анастасия Потапова, обзор матча – смотрите видео:

Кто следующая соперница Костюк?

Для того, чтобы получить первый в карьере титул WTA 1000, который по престижности уступает разве что Большим шлемам и Итоговому турниру, Марте Костюк нужно обыграть первую ракетку России Мирру Андрееву, которая выступает в "нейтральном" статусе.

Для украинки эта задача вполне по силам: она уже обыгрывала представительницу страны-агрессора в этом году в начале сезона в Брисбене, к тому же сделала это в двух сетах 7:6, 6:3.

Андреева известна своим неадекватным истеричным поведением на кортеона часто ругается, ломает ракетки и вообще реагирует неспортивным образом на собственные неудачи.

Какой рейтинг будет у Костюк по итогам турнира в Мадриде?

У live-рейтинге WTA Марта уже занимает 17-е место, хотя начинала неделю на 23-й строчке. По сравнению с прошлогодним результатом, Костюк удалось выходом в финал добавить в свой актив аж 435 очков.

Победа в испанской столице против россиянки в финале позволит украинке впервые в своей карьере войти в топ-15 сильнейших теннисисток планеты.

Триумф на турнире этой серии оценивается 1000 рейтинговыми баллами, а также может принести Марте, как отмечает Perfect Tennis, сразу более миллиона евро призовых.

Костюк уже достигла в Мадриде личного рекорда: никогда раньше она не выигрывала в WTA-туре аж 10 матчей подряд.