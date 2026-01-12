Порівняно з минулим роком, суми призових на обох турнірах зросли. Особливо це було відчутно на австралійських змаганнях, де чеки додали понад 11%, пише 24 Канал з посиланням на Perfect Tennis.

Скільки заробили українки на старті 2026 року?

Еліна Світоліна в Окленді не лише здобула 19-ий трофей у кар'єрі, але й збагатила свої рахунки на 37 390 доларів США. Минулоріч Клара Таусон отримала від організаторів на 3% менше.

Натомість у випадку Марти Костюк йшлося про більш щедрі призові, адже вона брала участь у турнірі рангом вище. У Брісбені українка могла претендувати на 214 530 доларів переможниці, але через поразку Аріні Соболенко змушена була задовольнитися меншою сумою – 134 600 доларів.

Які призові будуть на Australian Open?

Керівництво першого у сезоні турніру серії Гренд-слем оголосило на офіційному сайті змагань про рекордний бюджет призових, який зріс на 16% порівняно з 2025 роком – трохи більше 111,5 мільйонів доларів.

Традиційно для мейджорів різниці у грошах між чоловіками і жінками немає: переможці в обох особистих розрядах отримають 4 150 000 доларів. Фіналісти поїдуть додому з 2,15 мільйона.

Вже за потрапляння до першого раунду основної сітки передбачено бонус у 150 тисяч доларів. Окрім того, зростуть витрати на комфорт та транспорт для усіх учасників.

Australian Open стартує вже 18 січня і триватиме до 1 лютого.

Які досягнення Світоліної та Костюк в Австралії?