Порівняно з минулим роком, суми призових на обох турнірах зросли. Особливо це було відчутно на австралійських змаганнях, де чеки додали понад 11%, пише 24 Канал з посиланням на Perfect Tennis.
Дивіться також Виграла 19 трофеїв та заробила понад 40 мільйонів: що відомо про тенісистку Світоліну
Скільки заробили українки на старті 2026 року?
Еліна Світоліна в Окленді не лише здобула 19-ий трофей у кар'єрі, але й збагатила свої рахунки на 37 390 доларів США. Минулоріч Клара Таусон отримала від організаторів на 3% менше.
Натомість у випадку Марти Костюк йшлося про більш щедрі призові, адже вона брала участь у турнірі рангом вище. У Брісбені українка могла претендувати на 214 530 доларів переможниці, але через поразку Аріні Соболенко змушена була задовольнитися меншою сумою – 134 600 доларів.
Які призові будуть на Australian Open?
Керівництво першого у сезоні турніру серії Гренд-слем оголосило на офіційному сайті змагань про рекордний бюджет призових, який зріс на 16% порівняно з 2025 роком – трохи більше 111,5 мільйонів доларів.
Традиційно для мейджорів різниці у грошах між чоловіками і жінками немає: переможці в обох особистих розрядах отримають 4 150 000 доларів. Фіналісти поїдуть додому з 2,15 мільйона.
Вже за потрапляння до першого раунду основної сітки передбачено бонус у 150 тисяч доларів. Окрім того, зростуть витрати на комфорт та транспорт для усіх учасників.
Australian Open стартує вже 18 січня і триватиме до 1 лютого.
Які досягнення Світоліної та Костюк в Австралії?
Для Марти саме Australian Open є найбільш успішних з усіх Гренд-слемів. У 2024 році вона тут сенсаційно доходила до чвертьфіналу.
Так само 1/4 фіналу залишається поки не подоланим бар'єром в Австралії і для Еліни Світоліної. Цієї стадії вона сягала вже тричі – у 2018, 2019 та минулоріч.