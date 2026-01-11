Українська тенісистка виграла у 19 з 23 фіналах у своїй кар'єрі. Матч тривав 1 годину 44 хвилини, повідомляє 24 канал.
Читайте також Чоловік Світоліної з 3-річною донькою зачарували мережу образами супергероїв
Як пройшов матч Світоліна – Сіньюй?
У першому сеті Світоліна продемонструвала чудову гру та дала відчути суперниці, що вона входить у топ-20 світу. Перша ракетка України повністю контролювала ситуацію та зрештою перемогли – 6:3.
Другий сет видався складнішим для українки, адже китаянка проявила характер. Світоліна програвала 0:3, але зібралася та змогла здійснити камбек – 8:6, завоювавши черговий трофей.
Статистика матчу. Світоліна 7 разів подала навиліт та припустилась 3 подвійних помилок. Сіньюй за гру здійснила 5 ейсів та припустилася 1 подвійної помики.
Відеоогляд матчу Світоліна – Сіньюй:
Як Світоліна дісталася до фіналу WTA 250?
Українська тенісистка розпочала турнірі з 1/16 фіналу. Світоліна у двох сетах перемогла Варвару Грачову.
У наступних двох іграх українка здолала Кеті Бултер і Сонай Картал, а у півфіналі перемогла Іву Йович.
Відзначимо, що за турнір Світоліна заробила 283 тисячі доларів.